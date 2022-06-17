Стало известно о гибели еще 4 детей в Мариуполе
Источник:Офис генпрокурора
В результате агрессии России в Украине постоянно гибнут дети. Недавно стало известно о гибели 4 несовершеннолетних в Мариуполе.
Известно, что среди погибших были 3 девочки и 1 мальчик. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора 17 июня.
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Еще четверо детей погибли в Мариуполе
Во время фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 2 девочек 12 лет и мальчика и девочки 5 лет в результате обстрелов войсками России Мариуполя Донецкой области,
– говорится в сообщении.
Новые детские потери в Мариуполе зафиксировали в период с марта по май.
Официальные данные о детских потерях
С 24 февраля по 17 июня 2022 года более 900 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. По официальной информации ювенальных прокуроров, от рук российских оккупантов погибли уже 322 ребенка и более 581 ранены.
Цифры могут быть гораздо больше, ведь они не окончательные. Узнать точное количество детских жертв невозможно, ведь в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях узнать статистику крайне трудно.
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Где пострадало больше всего детей: данные по областям
Больше детей пострадало в таких областях:
- Донецкой области – 301;
- Харьковской – 170;
- Киевской – 116;
- Черниговской – 68;
- Луганской – 54;
- Херсонской – 52;
- Николаевской – 48;
- Запорожской – 30;
- Сумской – 17.
Из-за бомбардировок и обстрелов России повреждены многие учебные заведения. Таких насчитывается 2028. Из них 209 заведений разрушены полностью.Обратите внимание! Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через единственный доказательный хаб по этой ссылке и по телефонам: +38 (096) 100 44 38, +38 (068) 323 58 56.