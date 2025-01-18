В Турции собака принесла своего больного щенка в клинику, где лечили ее другого детеныша: видео

В Стамбуле бездомная собака положила у дверей ветеринарной клиники своего малыша. Этот момент попал на видео.

Известно, что недавно эта собака родила, но почти все ее дети умерли. Считалось, что выжил лишь один малыш. Его зоозащитники принесли в клинику, передает 24 Канал со ссылкой на Anadolu.

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Заботливая мама спасает своих щенков

Впрочем, оказалось, что выжить удалось еще одному щенку. Его собака принесла к дверям клиники. Состояние животного было очень плохое. Малыша положили в реанимацию. Все это время мать ни на минуту не отходила от него.

Мама спасает своего малыша, который умирает: смотрите видео

Сейчас обоих щенков еще лечат. Материнского молока не хватает, поэтому врачи подкармливают их обычной пищей.

К слову, в Боярке Киевской области жестоко убили бездомную собаку на детской площадке.