Станция "Лукьяновская" возобновила работу после массированной атаки

Станция метро "Лукьяновская" в Киеве возобновила работу для пассажиров после временного закрытия из-за последствий российской атаки в ночь на 19 июля. Метрополитен снова работает в обычном режиме, а поезда останавливаются на станции без ограничений.

Об этом сообщает КГГА.

Что известно о последствиях удара по станции метро "Лукьяновская"?

В Киевском метрополитене сообщили, что станция вновь работает для пассажирских перевозок в штатном режиме. Поезда Сирецко-Печерской линии совершают остановку без ограничений.

После ночной атаки России наземный вестибюль станции получил повреждения от взрывной волны. Из-за этого специалисты временно приостановили работу станции для пассажиров, чтобы проверить ее техническое состояние и устранить последствия удара. В это время поезда "зеленой" ветки метро проезжали станцию "Лукьяновская" без остановки.

После завершения необходимых работ и проверки эскалаторов, пассажирской автоматики и инженерных систем станцию открыли, а метрополитен вернулся к обычному графику работы.

Отметим, что станция метро "Лукьяновская" является одной из наиболее пострадавших станций киевского метро с начала полномасштабной войны. Впервые она была повреждена в марте 2022 года, после чего российские удары неоднократно разрушали ее наземный вестибюль.

Значительные повреждения станция также получала во время массированных атак 29 декабря 2023 года, 8 июля 2024 года, 18 января 2025 года и во время других обстрелов столицы. Несмотря на повторные разрушения, сотрудники Киевского метрополитена каждый раз оперативно восстанавливали ее работу после проверки безопасности инфраструктуры.

По словам специалистов, подземная часть станции остается пригодной к эксплуатации и продолжает выполнять важную функцию укрытия для киевлян во время воздушных тревог.

Напомним, в ночь на 19 июля российские войска совершили массированную баллистическую атаку на Киев, нанеся удары по нескольким районам столицы. По данным киевской полиции, по состоянию на 15:30 известно об одном погибшем – 89-летней женщине, а число пострадавших возросло до 17. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что девять раненых находятся в больницах, трое из них – в тяжелом состоянии.

Попадания и падение обломков зафиксированы в Днепровском, Деснянском, Соломенском, Шевченковском и Святошинском районах столицы. В результате атаки повреждены жилые дома, офисные и административные здания, частные домовладения, автомобили, а также возникли многочисленные пожары.

В Соломенском районе спасатели эвакуировали людей из горящего жилого дома с помощью автолестницы, а после ликвидации пожаров продолжили демонтаж аварийных конструкций многоэтажного здания.