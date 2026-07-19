Про це повідомляє КМДА.

Що відомо про наслідки удару по метро "Лук'янівська"?

У Київському метрополітені повідомили, що станція знову працює для пасажирських перевезень у штатному режимі. Поїзди Сирецько-Печерської лінії здійснюють зупинку без обмежень.

Після нічної атаки Росії наземний вестибюль станції зазнав пошкоджень від вибухової хвилі. Через це фахівці тимчасово припинили роботу станції для пасажирів, щоб перевірити її технічний стан та усунути наслідки удару. У цей час поїзди "зеленої" гілки метро проїжджали "Лук'янівську" без зупинки.

Після завершення необхідних робіт та перевірки ескалаторів, пасажирської автоматики й інженерних систем станцію відкрили, а метрополітен повернувся до звичайного графіка роботи.

Зауважимо, станція метро "Лук'янівська" є однією з найбільш постраждалих станцій київського метро від початку повномасштабної війни. Вперше вона зазнала пошкоджень у березні 2022 року, після чого російські удари неодноразово руйнували її наземний вестибюль.

Значних пошкоджень станція також зазнавала під час масованих атак 29 грудня 2023 року, 8 липня 2024 року, 18 січня 2025 року та під час інших обстрілів столиці. Попри повторні руйнування, працівники Київського метрополітену щоразу оперативно відновлювали її роботу після перевірки безпечності інфраструктури.

За словами фахівців, підземна частина станції залишається придатною до експлуатації та продовжує виконувати важливу функцію укриття для киян під час повітряних тривог.

Нагадаємо, у ніч проти 19 липня російські війська здійснили масовану балістичну атаку на Київ, завдавши ударів по кількох районах столиці. За даними поліції Києва, станом на 15:30 відомо про одну загиблу людину – 89-річну жінку, а кількість постраждалих зросла до 17. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що дев'ятеро поранених перебувають у лікарнях, троє з них – у тяжкому стані.

Влучання та падіння уламків зафіксували у Дніпровському, Деснянському, Солом'янському, Шевченківському та Святошинському районах столиці. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, офісні та адміністративні споруди, приватні домоволодіння, автомобілі, а також виникли численні пожежі.

У Солом'янському районі рятувальники евакуйовували людей із палаючого житлового будинку за допомогою автодрабини, а після ліквідації пожеж продовжили демонтаж аварійних конструкцій багатоповерхівки.