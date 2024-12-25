Метро "Лыбедская" два часа закрыто на вход, из-за инцидента пострадал ребенок

На эскалаторе станции метро "Лыбедская" произошел досадный инцидент. В результате происшествия метро уже два часа закрыто на вход, а пострадавшего ребенка передали медикам.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на КГГА.

Смотрите также Подтопление станций метро в Киеве: экс-руководителя метрополитена объявили в розыск

Что произошло на "Лыбедской" и почему закрыли метро на Рождество

В КГГА сообщили, что поезда осуществляют остановки по обоим путям, станция работает на выход. Но на вход "Лыбедскую" временно закрыли.

На одном из эскалаторов, работавшем на спуск, из-за заступа за ограничительную линию в механизм попала обувь одного из пассажиров. Это привело к остановке эскалатора. На место вызвали скорую медицинскую помощь,

– говорится в заметке.

Говорят, что пострадал ребенок, его передали врачам скорой.

Хотя после инцидента прошло уже два часа, станция до сих пор закрыта на вход. Поскольку продолжается капитальный ремонт эскалатора № 1, то нет резерва, чтобы обеспечить перевозку пассажиров.

Специалисты метрополитена заменяют и настраивают некоторые элементы эскалатора, чтобы ездить было безопасно.

КГГА пообещало дополнительно сообщить, когда "Лыбедская" возобновит работу в обычном режиме.

Метрополитен добавил детали

Согласно их сообщению, ребенок ехал с бабушкой. Около 17:30 он заступил за ограничительную линию на ступеньке эскалатора. Обувь ребенка попала между балюстрадой эскалатора, ногу зажало.

На место оперативно вызвали медиков, спасателей и работников станции.

Около шести вечера ребенка вместе с бабушкой передали врачам скорой. Внешних повреждений и кровотечения нет, но в медучреждении проведут полную диагностику.

Метрополитен напомнил, что пассажирам важно соблюдать правила поведения на эскалаторах:

не заступать за ограничительную линию;

не бегать и не сидеть на эскалаторе;

следить за маленькими детьми, держать их за руку, а совсем маленьких – на руках;

не позволять касаться неподвижных частей эскалатора.

Все это – не шутки и не скучные нотации. Чаще всего в метрополитене травмируются именно дети, ведь взрослые не следят за ними. А невнимательность приводит к травмам и стрессу.