Про це пише 24 Канал з посиланням на КМДА.

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Що сталося на "Либідський" і чому закрили метро на Різдво

У КМДА повідомили, що поїзди здійснюють зупинки по обох коліях, станція працює на вихід. Але на вхід "Либідську" тимчасово закрили.

На одному з ескалаторів, що працював на спуск, через заступ за обмежувальну лінію в механізм потрапило взуття одного з пасажирів. Це призвело до зупинки ескалатора. На місце викликали швидку медичну допомогу,

– мовиться в дописі.

Кажуть, що постраждала дитина, її передали лікарям швидкої.

Хоча після інциденту минуло вже дві години, станція досі зачинена на вхід. Оскільки триває капітальний ремонт ескалатора № 1, то нема резерву, щоб забезпечити перевезення пасажирів.

Фахівці метрополітену замінюють і налаштовують деякі елементи ескалатора, щоб їздити було безпечно.

КМДА пообіцяло додатково повідомити, коли "Либідська" відновить роботу у звичайному режимі.

Метрополітен додав деталі

Відповідно до їхнього повідомлення, дитина їхала з бабусею. Близько 17:30 вона заступила за обмежувальну лінію на сходині ескалатора. Взуття дитини потрапило між балюстрадою ескалатора, ногу затиснуло.

На місце оперативно викликали медиків, рятувальників та працівників станції.

Близько шостої вечора дитину разом з бабусею передали лікарям швидкої. Зовнішніх пошкоджень та кровотечі немає, але в медзакладі проведуть повну діагностику.

Метрополітен нагадав, що пасажирам важливо дотримуватися правил поведінки на ескалаторах:

не заступати за обмежувальну лінію;

не бігати і не сидіти на ескалаторі;

слідкувати за малими дітьми, тримати їх за руку, а зовсім маленьких – на руках;

не дозволяти торкатися нерухомих частин ескалатора.

Усе це – не жарти і не нудні нотації. Найчастіше в метрополітені травмуються саме діти, бо дорослі не слідкують за ними. А неуважність призводить до травмувань і стресу.