Станцию метро "Вокзальная" закрыли из-за подозрительного предмета

Сегодня, 25 ноября, на станции метро "Вокзальная" обнаружили подозрительный пакет. Станция временно закрыта на вход и выход для пассажиров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА. Поезда следуют без остановки мимо станции "Вокзальная".

Смотрите также Под удар в Одессе попал плотнозаселенный микрорайон в центре: что известно о последствиях атаки

"На станции метро "Вокзальная" обнаружили подозрительный пакет. Из соображений безопасности станция временно закрыта на вход и выход для пассажиров. Поезда следуют без остановки мимо станции "Вокзальная", – говорится в сообщении.

На место вызвали взрывотехническую группу.

О возобновлении работы станции обещают сообщить дополнительно.

Что известно о попытках теракта в Украине

Накануне, 23 октября, правоохранители задержали в Запорожской области двух человек по подозрению в подготовке теракта в Киеве. Подозреваемые собирались взорвать самодельное взрывное устройство в одном из многолюдных мест столицы.

19 ноября СБУ разоблачила в Одессе агентурную группу ФСБ России, которая планировала теракты по всей Украине. В состав преступной группы входили 3 местных жителей. Они готовили подрыв самодельного взрывного устройства с многочисленными жертвами на юге Украины.