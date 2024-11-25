Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА. Поїзди слідують без зупинки повз станцію "Вокзальна".

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"На станції метро "Вокзальна" виявили підозрілий пакет. Із міркувань безпеки станція тимчасово зачинена на вхід і вихід для пасажирів. Поїзди слідують без зупинки повз станцію "Вокзальна", – ідеться у повідомленні.

На місце викликали вибухотехнічну групу.

Про відновлення роботи станції обіцяють повідомити додатково.

Що відомо про спроби терактів в Україні

Напередодні, 23 жовтня, правоохоронці затримали у Запорізькій області двох осіб за підозрою у підготовці теракту у Києві. Підозрювані збиралися підірвати саморобний вибуховий пристрій в одному з людних місць столиці.

19 листопада СБУ викрила в Одесі агентурну групу ФСБ Росії, яка планувала теракти по всій Україні. До складу злочинного угруповання увійшли 3 місцевих жителів. Вони готувалися до підриву саморобного вибухового пристрою з численними жертвами на півдні України.