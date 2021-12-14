Станем членами НАТО де-факто, чтобы потом стать де-юре, – Резников

Украина намерена внедрять стандарты НАТО и проводить реформы, потому что это необходимо самой стране. По словам министра обороны Резникова, уже после этого будет принято решение о включении в Альянс де-юре.

Об этом Алексей Резников сообщил во время совместного брифинга с министром обороны Швеции Питером Хультквистом. Украинский министр подчеркнул, что война в Украине будет означать войну в Европе.

Тем временем "Украину накачивают оружием" и "угроза НАТО": Путин поговорил с Макроном

Право Украины быть членом любого альянса – в Конституции

Глава Минобороны сказал, что есть одна общая задача для Украины и ее партнеров – продемонстрировать единство, которое остановит агрессора еще до начала агрессии, а не после.

Украина будет становиться членом НАТО де-факто

Резников отметил, что право Украины быть членом НАТО или любого другого Альянса записано в Конституции. За него украинцы проливают кровь и отдают жизнь в течение 7,5 лет.

Мы будем становиться членами НАТО де-факто, мы будем внедрять у себя стандарты НАТО или стандарты демократического мира, мы будем делать реформы, потому что это нужно нам и тогда наступит время, когда будет принято политическое решение между странами Альянса и мы станем членом НАТО де-юре,

– сказал Резников.

Зеленский вскоре встретится со Столтенбергом

Отметим, что уже 16 декабря президент Владимир Зеленский встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Встреча состоится в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. Вероятно, что темой для разговора станет угроза вторжения России.

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Путин требует гарантий нерасширения НАТО: коротко

Претензии относительно возможного расширения НАТО Владимир Путин высказал Джо Байдену во время переговоров 7 декабря.

Глава Белого дома отметил, что это решают сами члены Альянса.

Впоследствии американский президент в разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что это будет выбор украинского народа.

О том, что НАТО якобы вооружает Украину и несет угрозу России, Путин пожаловался и президенту Франции Эммануэлю Макрону.

О том, как Путин угрожает войной США и НАТО смотрите в "Теории заговора":