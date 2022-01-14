"Станет катастрофой для мира": в ООН призвали Россию и НАТО избегать эскалации

Диалог России, США и НАТО является очень важным. Обострение их отношений может стать катастрофой для всего мира.

Об этом заявил официальный представитель главы Организации Объединенных Наций Фархан Хак на брифинге. Он отметил, что генсек хочет, чтобы стороны нашли путь к деэскалации напряжения.

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Как считает Антониу Гутерриш, обострение ситуации стало бы катастрофой для Европы и всего мира. Он подчеркнул, что в процессе диалога надо найти путь к уменьшению напряжения.

Гутерриш: Диалог – критически важный

По его словам, разговор России с Соединенными Штатами Америки и Организацией Североатлантического договора является критически важным.

"Конечно, все обеспокоены нынешней эскалацией напряжения. Диалог – критически важен для снижения напряжения или избежания конфронтации", – подчеркнул Гутерриш.

Кризис отношений России с международными партнерами

В Женеве 10 января Россия провела переговоры по так называемым "гарантиям безопасности". В Кремле не видят смысла продолжать соответствующие переговоры.

В Госдепе США считают кризис с Россией – не только об украинской безопасности, но и о международной. Поэтому Западу надо активно защищать Украину.

Как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Альянс может увеличить присутствие на восточном фланге, если Россия будет напрягать ситуацию в Украине.

Эксперты считают, что Владимиру Путину не удастся расколоть Запад, если там будет единство в позициях.

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