"Станет катастрофой для мира": в ООН призвали Россию и НАТО избегать эскалации

14 января 2022 , 23:09
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Источник:

24 канал

Диалог России, США и НАТО является очень важным. Обострение их отношений может стать катастрофой для всего мира.

Об этом заявил официальный представитель главы Организации Объединенных Наций Фархан Хак на брифинге. Он отметил, что генсек хочет, чтобы стороны нашли путь к деэскалации напряжения.

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Как считает Антониу Гутерриш, обострение ситуации стало бы катастрофой для Европы и всего мира. Он подчеркнул, что в процессе диалога надо найти путь к уменьшению напряжения.

Гутерриш: Диалог – критически важный

По его словам, разговор России с Соединенными Штатами Америки и Организацией Североатлантического договора является критически важным.

"Конечно, все обеспокоены нынешней эскалацией напряжения. Диалог – критически важен для снижения напряжения или избежания конфронтации", – подчеркнул Гутерриш.

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Автор: Анастасія Мигидюк