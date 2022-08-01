Идет большая геополитическая борьба: станет ли Сербия "второй беларусью" из-за влияния россии

Пророссийская Сербия не может полностью контролироваться кремлем и не повторит судьбу беларуси. Несмотря на то, что в столице много мощной российской разведки.

Об этом в эфире 24 канала рассказал дипломат, бывший посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко.

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Он пояснил, что беларусь соседняя страна россии, а также она находится в союзном договоре со страной-агрессором. Потому с Сербией другая ситуация.

Возьмем Венгрию, она не менее пророссийская, чем Сербия. Еще и член НАТО и ЕС,

– акцентировал Александр Левченко.

По его словам, россияне давно работают с политиками, лидерами общественности, СМИ. Однако "второй белорусью" Сербия вряд ли может стать.

"Это все понимают и в Брюсселе, и в Берлине, и в Париже. Этого допускать нельзя. С Сербией нужно работать, поощрять. Там идет большая геополитическая борьба", – подытожил Александр Левченко.

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