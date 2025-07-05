На Полтавщине попрощались со Станиславом Поповичем, который погиб из-за попадания БПЛА в ТЦК

В Новых Санжарах, что в Полтавской области, провели в последний путь Станислава Поповича. Демобилизованный военнослужащий погиб 3 июля в Полтаве в результате попадания вражеского беспилотника в здание ТЦК.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Как происходило прощание со Станиславом Поповичем

Чин отпевания по погибшему ветерану российско-украинской войны устроили возле дома в Новых Санжарах, где военный жил вместе с семьей.

На прощание с военнослужащим пришел его побратим Сергей Мосинец. Он вспоминает Станислава Поповича хорошего и ответственного человека.

Нормальный был, добряк. Всегда мог выручить. В бою можно положиться, человек ответственный, как побратим он ответственный,

– сказал Мосинец.

В Центре поселка вблизи Аллеи Героев траурный кортеж встречали с цветами, флагами и на коленях. Провести в последний путь защитника пришли его собратья, друзья и просто неравнодушные граждане.

Еще один побратим Поповича Вадим Коваленко рассказал, что погибший защитник находился в армии более года. Станислав служил в Сумской и Донецкой областях, а менее недели назад уволился из рядов ВСУ, в связи с семейными обстоятельствами.

"Становился на учет в ТЦК и произошло такое страшное событие, что попал под обстрел. Был умный, крепкий, умственно подкованный, мужественный, то есть таких немного. В это время, когда мы видим эту мобилизацию, найти специалиста и просто человека с большой буквы очень трудно. Стас был именно таким военнослужащим, очень им гордился. Даже, как-то было жаль отпускать его домой, в гражданскую жизнь, но понимал, что семья, семья", – вспоминает Коваленко.

В Новых Санжарах провели в последний путь Станислава Поповича / Фото Суспільного

В мирной жизни мужчина имел собственное дело, также работал водителем.

Подруга семьи Ольга Сиврюк отметила, что Станислав был человеком с большим сердцем и очень искренним.

Сложно сказать был. Он был очень дружественный, умный, он никогда не оставит в беде, никогда не откажет, при любых обстоятельствах. Он был очень преданным, жертвенным мужем и отцом,

– отметила женщина.

Похоронили погибшего военного в Новых Санжарах на местном кладбище. У Станислава Поповича остались родители, жена, трое детей, братья и сестра.

24 Канал выражает искренние соболезнования семье Станислава Поповича, в связи с трагической гибелью военного во время атаки по Полтаве 3 июля.