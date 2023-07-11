Подозреваемый в убийстве российского капитана Ржицкого попал на камеры: СМИ публикуют фото

В российском Краснодаре 10 июля был убит капитан Станислав Ржицкий. Российским полицейским якобы удалось найти фото вероятного убийцы военного из камер наблюдения.

Об этом сообщают российские СМИ. Сейчас это фото якобы разослали во все региональные отделения полиции, передает 24 Канал.

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Россияне обнаружили предполагаемого подозреваемого

Российские пропагандисты опубликовали в сети фото и ориентиры для поиска предполагаемого убийцы заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Краснодара. Оккупанты подчеркнули, что подозреваемый – это мужчина 30 – 40 лет среднего телосложения.



Россияне выложили фото вероятного убийцы Ржицкого / Фото из российских телеграм-каналов

Впоследствии в сети появилось и цветное фото для ориентировки. По предварительной информации, убийца вроде бы был одет в голубую кепку, черную футболку и брюки.



Убийца Ржица был одет в черное и имел голубую кепку / Фото из российских телеграм-каналов

Следственный комитет якобы возбудил дело об убийстве Ржицкого. Они пообещали "оперативно найти убийцу".

Оккупант преподавал свои маршруты в сети

Далее стало известно, что убитый капитан Ржицкий все время выкладывал маршруты своих пробежек в приложении Strava. Пропагандисты заверили, что эту информацию якобы могли использовать убийца.



Ржицкий публиковал свои маршруты пробежек в сети / Фото из российских телеграм-каналов

Россияне и в этом убийстве увидели "след Украины". В частности, захватчики отчитались, что якобы появилась информация, что на застреленного Ржицкого был "заказ" из нашего государства.

На этот момент именно это является основной версией убийства. Пропагандисты отмечают, что ликвидировать россиянина вроде бы могли как украинские диверсанты, так и нанятые на месте киллеры.

С этого посмеялись расследователи InformNapalm, подчеркнув, что, очевидно, убийца был не киллером, а OSINT-ером, то есть мог проводить расследование в открытых источниках.

Ржицкий все время бегал по одному и тому же маршруту / Фото из российских телеграм-каналов

В заключение они отметили, что Ржицкий выкладывал в сеть свои забеги и никогда не менял маршрут. Именно поэтому "киллер" мог легко рассчитать удобное место для его ликвидации, и этим собственно пропагандисты "не открыли Америку".

В России убили Станислава Ржицкого