Про це повідомляють російські ЗМІ. Наразі це фото нібито розіслали у всі регіональні відділки поліції, передає 24 Канал.

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Росіяни виявили ймовірного підозрюваного

Російські пропагандисти опублікували в мережі фото та орієнтири для пошуку ймовірного вбивці заступника начальника відділу з мобілізаційної роботи Краснодара. Окупанти наголосили, що підозрюваний – це чоловік 30 – 40 років середньої статури.



Росіяни виклали фото ймовірного вбивці Ржицького / Фото з російських телеграм-каналів

Згодом у мережі з'явилася і кольорове фото для орієнтування. За попередньою інформацією, вбивця начебто був одягнений у блакитну кепку, чорну футболку та штани.



Вбивця Ржицього був вдягнений у чорне і мав блакитну кепку / Фото з російських телеграм-каналів

Наразі слідчий комітет начебто порушив справу про вбивство Ржицького. Вони пообіцяли "оперативно знайти вбивцю".

Окупант викладав свої маршрути в мережі

Далі стало відомо, що вбитий капітан Ржицький весь час викладав маршрути своїх пробіжок у додатку Strava. Пропагандисти запевнили, що цю інформацію буцімто міг використати вбивця.



Ржицький публікував свої маршрути пробіжок у мережі / Фото з російських телеграм-каналів

Росіяни й в цьому вбивстві побачили "слід України". Зокрема, загарбники відзвітувалися, що нібито з'явилася інформація, що на застреленого Ржицького було "замовлення" з нашої держави.

На цю мить саме це є основною версією вбивства. Пропагандисти зазначають, що ліквідувати росіянина начебто могли як українські диверсанти, так і найняті на місці кілери.

З цього посміялися розслідувачі InformNapalm, наголосивши, що, вочевидь, вбивця був не кілером, а OSINT-ером, тобто міг проводити розслідування у відкритих джерелах.

Ржицький весь час бігав одним і тим же маршрутом / Фото з російських телеграм-каналів

Наостанок вони зазначили, що Ржицький викладав в мережу свої забіги й ніколи не змінював маршрут. Саме тому "кілер" міг легко розрахувати зручне місце для його ліквідації, і цим, власне, пропагандисти "не відкрили Америку".

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