Про це повідомляють російські ЗМІ. Наразі це фото нібито розіслали у всі регіональні відділки поліції, передає 24 Канал.
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Росіяни виявили ймовірного підозрюваного
Російські пропагандисти опублікували в мережі фото та орієнтири для пошуку ймовірного вбивці заступника начальника відділу з мобілізаційної роботи Краснодара. Окупанти наголосили, що підозрюваний – це чоловік 30 – 40 років середньої статури.
Росіяни виклали фото ймовірного вбивці Ржицького / Фото з російських телеграм-каналів
Згодом у мережі з'явилася і кольорове фото для орієнтування. За попередньою інформацією, вбивця начебто був одягнений у блакитну кепку, чорну футболку та штани.
Вбивця Ржицього був вдягнений у чорне і мав блакитну кепку / Фото з російських телеграм-каналів
Наразі слідчий комітет начебто порушив справу про вбивство Ржицького. Вони пообіцяли "оперативно знайти вбивцю".
Окупант викладав свої маршрути в мережі
Далі стало відомо, що вбитий капітан Ржицький весь час викладав маршрути своїх пробіжок у додатку Strava. Пропагандисти запевнили, що цю інформацію буцімто міг використати вбивця.
Ржицький публікував свої маршрути пробіжок у мережі / Фото з російських телеграм-каналів
Росіяни й в цьому вбивстві побачили "слід України". Зокрема, загарбники відзвітувалися, що нібито з'явилася інформація, що на застреленого Ржицького було "замовлення" з нашої держави.
На цю мить саме це є основною версією вбивства. Пропагандисти зазначають, що ліквідувати росіянина начебто могли як українські диверсанти, так і найняті на місці кілери.
З цього посміялися розслідувачі InformNapalm, наголосивши, що, вочевидь, вбивця був не кілером, а OSINT-ером, тобто міг проводити розслідування у відкритих джерелах.
Ржицький весь час бігав одним і тим же маршрутом / Фото з російських телеграм-каналів
Наостанок вони зазначили, що Ржицький викладав в мережу свої забіги й ніколи не змінював маршрут. Саме тому "кілер" міг легко розрахувати зручне місце для його ліквідації, і цим, власне, пропагандисти "не відкрили Америку".
У Росії вбили Станіслава Ржицького
- Росіяни 10 липня повідомили, що Станіслава Ржицького невідомий підстеріг біля спорткомплексу "Олімп" У Краснодарі та вистрелив 4 рази в спину та груди. Після цього нападник втік з місця події.
- Окупанти зазначили, що від поранень Ржицький помер на місці. Крім того, росіяни вже навіть порушили кримінальну справу, а нападника пообіцяли "знайти якнайшвидше".
- Сам Ржицький брав активну участь у війні проти нашої держави. Він пускав ракети "Калібр" з підводних човнів, а також був одним з тих, хто завдав удару по Вінниці у липні 2022 року. Все, що відомо про капітана Ржицького – читайте у нашому матеріалі.