Последствия непубличные: Воздушные силы сообщили, что Россия трижды ударила "Кинжалами" по Старкону

Сегодня, 26 сентября, в течение часа Россия осуществила три пуска аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал" в направлении Староконстантинова, Хмельницкой области.

Об этом сообщили в Воздушных силах. Командование отметило, что информация о прилетах не публичная.

Смотрите также Пострадала энергетика, фиксируют пожары: все, что известно о ночной атаке "Шахедов" 26 сентября

"С 10.00 по 11.00 26 сентября 2024 года зафиксировано три пуска аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал" из воздушного пространства Российской Федерации в направлении Староконстантинова Хмельницкой области", – говорится в сообщении.

Также командование уточнило, что по предварительным данным в небе России находилось 4 борта истребителей МиГ-31K.

"Информация о местах прилетов или поражений не является публичной! Спасибо за понимание", – добавили в ВС.

Также командование призвало оперативно реагировать на сигнал воздушной тревоги, особенно когда есть угроза применения аэробаллистических ракет "Кинжал".

Что известно об атаке

26 сентября после ночной атаки "Шахедов", утром враг поднял в небо истребители МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал". Это сложная цель для украинской ПВО. Тревогу объявляли трижды в течение часа.

Мониторы сразу писали о движении ракет в направлении Хмельницкой области. При этом во время тревоги в Киеве был слышен взрыв, но впоследствии в КМВА отметили, что ракетного удара не было, и ПВО не применялась.