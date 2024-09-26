Про це повідомили у Повітряних сил. Командування зазначило, що інформація щодо прильотів не публічна.

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"Із 10.00 по 11.00 26 вересня 2024 року зафіксовано три пуски аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал" з повітряного простору російської федерації у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області", – ідеться у повідомленні.

Також командування уточнило, що за попередніми даними у небі Росії перебувало 4 борти винищувачів МіГ-31K.

"Інформація щодо місць прильотів чи уражень не є публічною! Дякуємо за розуміння", – додали в ПС.

Також командування закликало оперативно реагувати на сигнал повітряної тривоги, особливо коли є загроза застосування аеробалістичних ракет "Кинджал".

Що відомо про атаку

26 вересня після нічної атаки "Шахедів", зранку ворог підняв у небо винищувачі МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал". Це складна ціль для української ППО. Тривогу оголошували тричі упродовж години.

Монітори відразу писали про рух ракет у напрямку Хмельницької області. При цьому під час тривоги в Києві було чути вибух, але згодом у КМВА наголосили, що ракетного удару не було, і ППО не застосовувалася.