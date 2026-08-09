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24 Канал Новости мира Маск не дает разрешения на использование Starlink для нанесения ударов по России, – The Atlantic
9 августа, 06:27
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Маск не дает разрешения на использование Starlink для нанесения ударов по России, – The Atlantic

Юлия Харченко

Американский миллиардер Илон Маск категорически выступает против использования системы Starlink для нанесения атак по территории России со стороны Украины. Владелец компании SpaceX убежден, что сторонам пора договориться о мире.

Об этом сообщает издание The Atlantic.

Почему Маск отказывается предоставить Украине доступ к Starlink на территории России?

Несмотря на попытки украинского руководства изменить эту позицию, бизнесмен остается непреклонен в своем решении.

На прошлой неделе стало известно, что президент Владимир Зеленский пытался решить этот вопрос во время встречи с Дональдом Трампом, попросив его повлиять на Илона Маска.

Из-за дефицита ракет для систем противовоздушной обороны украинская сторона стремится использовать спутниковую связь Starlink для наведения на российские ракетные батареи. Именно с этих установок российская армия запускает баллистическое оружие по Киеву и другим населенным пунктам. Однако Трамп не дал четкого ответа на такую инициативу.

Параллельно непубличные попытки убедить владельца SpaceX предпринимает Михаил Федоров, которого недавно уволили с поста министра обороны Украины. По данным источников, бизнесмен отказывается идти на уступки.

Пока положительного решения нет, 
– отметил в среду один из собеседников издания.

В материале отмечается, что Маск продолжает обсуждать с Федоровым опасность дальнейшей эскалации конфликта со стороны Российской Федерации. Миллиардер настаивает на необходимости мирных переговоров.

Илон постоянно говорит, что пришло время заключать соглашение, 
– поделился один из соратников Федорова.

Напомним, ранее Илон Маск заявил, что SpaceX никогда не продавала Starlink России – оккупанты получали терминалы через Украину и переправляли их контрабандой. По его словам, россияне использовали Starlink для управления дронами, поэтому Украина совместно с SpaceX создала "белый список" разрешенных терминалов.

Отметим, что в феврале 2026 года Украина по инициативе тогдашнего министра обороны Михаила Федорова ввела список верифицированных и зарегистрированных терминалов Starlink. Неверифицированные устройства, в частности те, которые могли использовать россияне, должны были блокироваться.