SpaceX ограничила использование Starlink на украинском фронте: навредит ли это ВСУ

Компания SpaceX ограничила использование терминалов Starlink прямо на фронте. Там недовольны, что украинские военные использовали этот интернет для управления беспилотниками, чтобы выявить позиции оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель команды разработчиков дронов Максим Суботин. По его словам, для любых подразделений Сил обороны всегда нужна качественная коммуникация. От этого зависит сохранение жизни военных.

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Претензия от SpaceX немного странная

Как подчеркнул Суботин, SpaceX как частная компания могут решать, кому продавать или не продавать определенные товары и услуги. Однако их претензия сформулирована несколько странно – будто комплексы Starlink используют на войне, чтобы убивать оккупантов.

Нам нужно тогда понять, что любой телефон любого производителя любого военного ВСУ, обязанного уничтожать оккупантов, можно рассматривать как элемент войны. К примеру, когда по телефону передают координаты от разведчика до начальника артиллерии. Производители телефонов тоже могли бы сформулировать претензию. Но она выглядела бы абсурдно,

– отметил Субботин.

Обычно Starlink используют для передачи информации или трансляции видео с дронов или любых других устройств, имеющих камеру.

Изменений в работе Starlink в Украине нет