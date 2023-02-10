SpaceX ограничила использование Starlink на украинском фронте: навредит ли это ВСУ
Компания SpaceX ограничила использование терминалов Starlink прямо на фронте. Там недовольны, что украинские военные использовали этот интернет для управления беспилотниками, чтобы выявить позиции оккупантов.
Об этом 24 Каналу рассказал представитель команды разработчиков дронов Максим Суботин. По его словам, для любых подразделений Сил обороны всегда нужна качественная коммуникация. От этого зависит сохранение жизни военных.
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Претензия от SpaceX немного странная
Как подчеркнул Суботин, SpaceX как частная компания могут решать, кому продавать или не продавать определенные товары и услуги. Однако их претензия сформулирована несколько странно – будто комплексы Starlink используют на войне, чтобы убивать оккупантов.
Нам нужно тогда понять, что любой телефон любого производителя любого военного ВСУ, обязанного уничтожать оккупантов, можно рассматривать как элемент войны. К примеру, когда по телефону передают координаты от разведчика до начальника артиллерии. Производители телефонов тоже могли бы сформулировать претензию. Но она выглядела бы абсурдно,
– отметил Субботин.
Обычно Starlink используют для передачи информации или трансляции видео с дронов или любых других устройств, имеющих камеру.
Изменений в работе Starlink в Украине нет
- Как заверил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в настоящее время терминалы спутниковой связи Starlink американской SpaceX в Украине функционируют без всяких новых проблем.
- Пока непонятно, какие шаги предприняла компания SpaceX, чтобы ограничить работу Starlink в Украине. Там заявили, что украинцы использовали его вне соглашения.
- Впоследствии президент компании Гвинн Шотвелл отметила, что украинские военные использовали сервис Starlink для управления беспилотниками для выявления позиций оккупантов. В компании не хотят, чтобы Интернет от Starlink использовался в таких целях.