Starlink у россиян: как они могут повлиять на ситуацию на фронте

Появилась информация, что оккупанты используют Starlink на временно оккупированных территориях. Очевидно, что и Украина, и международные партнеры уже решают этот вопрос.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, председатель Украинского центра безопасности Сергей Кузан, отметив, что сейчас была информация о небольших партиях Starlink, которые оккупанты якобы завозят из ОАЭ. Стоит понимать, что это пока точечные вещи. И они не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте.

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Насколько это угрожающе

Как отметил Кузан, чтобы ситуация хотя бы как-то изменилась, оккупантам нужно в сотни раз нарастить поставки Starlink. Да и очевидно, что сейчас они используют это в тестовом режиме.

Важно, чтобы эта система спутниковой связи не приобрела массовости среди россиян. А те комплексы, которые уже у них есть, были отслежены и заблокированы. Уверен, что над этим уже работает Украина. И западные партнеры точно уведомлены об этом. Есть возможности отключить их. Другое дело – как быстро это сделают американцы,

– сказал Кузан.

Сомнительно, что Запад спустит этот вопрос. Ведь это станет предметом международных заявлений и, возможно, исков. Ведь такие действия фактически направлены на то, чтобы поддержать Россию в войне.

Это действия, которые направлены на поддержку путинской агрессии. Нельзя сказать, что это деталь или отдельный микрочип, который завезли через третьи страны. Эта спутниковая система может действовать только как целостный комплекс,

– отметил Кузан.

Starlink в России: кратко