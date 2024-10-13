В ISW объяснили, как оккупанты используют незаконно полученные терминалы Starlink

Войска страны-агрессора используют незаконно полученные терминалы Starlink для улучшения боевой координации и эффективности своих тактических разведывательно-ударных комплексов в Украине.

Таким образом армия России пытается выровнять технологический паритет с ВСУ. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

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Россияне активно используют Starlink в войне против Украины

Украинские защитники, воюющие на территории Донецкой области, рассказали The Washington Post, что терминалы Starlink все чаще появляются на передовых позициях россиян. Согласно их словам, незаконно полученная технология помогает оккупационным войскам решить проблемы с боевой координацией и связью, а также улучшить точность огня российских тактических средств.

Командир украинского взвода беспилотников, действующего возле Новогродовки (к юго-востоку от Покровска), рассказал, что украинские разведывательные дроны начали массово фиксировать терминалы Starlink на российских позициях в этом районе в сентябре 2024 года. По его словам, появление терминалов совпало с уменьшением количества перехваченных российских радиопередач, в которых российские солдаты передавали своим командирам неполную или неправильную информацию с поля боя.

Другой украинский военный заявил, что российские войска на Покровском направлении, похоже, имеют достаточно терминалов Starlink, чтобы обеспечить отдельные тактические группы собственными терминалами. Украинские солдаты отметили, что недавние российские победы на поле боя, в частности захват Угледара в конце сентября 2024 года, частично обусловлены использованием россиянами терминалов Starlink,

– говорится в отчете.

В Институте изучения войны также отметили, что для организации боевой координации и передачи информации о целях огневым и ударным элементам, российские войска преимущественно полагаются на радио и другие незащищенные технологии связи. При этом оккупанты еще не получили на вооружение современные системы управления полем боя, чтобы организовать свои тактические разведывательно-ударные комплексы (ТрУК), как это уже сделали многие подразделения Вооруженных Сил Украины.

Аналитики ISW пишут, что доступ Украины к системе Starlink предоставил украинским войскам технологическое преимущество в проведении более эффективной боевой координации и внедрении новых разработок в сфере ТрУК ранее, и российская армия вероятно, пытается нивелировать эти украинские преимущества, расширяя масштабы собственного использования терминалов.

"Украина сейчас реализует стратегию, направленную на нивелирование российских преимуществ в живой силе и материально-технических средствах за счет технологических инноваций и адаптации, и технологический паритет между украинскими и российскими войсками будет подрывать эти усилия", – пишут в отчете ISW.