Starlink в России находится в свободной продаже, – в ГУР отреагировали на заявление Маска

На днях стало известно, что россияне используют Starlink на оккупированных территориях. Эту информацию подтвердили в украинской разведке, в то же время сам Илон Маск отрицает, что его компания продавала свою продукцию стране-агрессору прямо или посредственно.

Существуют подозрения, что оккупанты приобрели "старлинки" через третьи страны. Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона заверил, что в разведке уже работают над устранением этой проблемы, передает 24 Канал.

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Проблему решают

Юсов отметил, что Россия действительно продолжает работать через так называемый параллельный импорт. По сути, осуществляет контрабанду. Оккупанты получают "старлинки" через третьи страны. Разведчик отказался назвать, какие именно, добавив, что эта информация еще требует уточнения.

Но Starlink находятся в свободной продаже на территории России на открытых онлайн-площадках,

– подчеркнул Юсов.

Как признаются российские волонтеры в пабликах, у оккупантов "старлинки" появились еще год назад.

"Сейчас использование "старлинков" в российской армии на линии фронта стало более системным и отлаженным", – отметил представитель ГУР.

По его словам, на эти устройства оккупанты делают ставку.

Ведется работа по нейтрализации этой угрозы. Все детали раскрывать не будем,

– заверили в разведке.

Юсов подчеркнул, что никто не утверждает, что официально идет продажа Starlink россиянам. Сегодня, подчеркнул он, "Россия – не только террорист номер один, но и государство-контрабандист номер один". "Это проблема, над которой сейчас работают", – повторил Юсов.

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