Враг парализован: в ВСУ раскрыли, насколько сильно ударила по россиянам блокировка Starlink
- Блокировка Starlink привела к тому, что россияне потеряли возможность координировать малые группы и использовать беспилотники для наступления.
- Россия не имеет альтернативы Starlink, поскольку их попытки создать собственный аналог потерпели поражение, а китайские разработки еще не готовы к массовому использованию.
Россияне жалуются на ограничение работы Starlink. Это произошло после сообщения Минобороны о верификации терминалов и внесении их в так называемые "белые списки".
Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал 24 Каналу, что отключение Starlink сильно ударило по России. Они фактически потеряли возможность наступать малыми группами.
Почему Россия не может обойтись без Starlink?
Прежде всего враг использовал спутниковую связь для того, чтобы управлять малыми группами из беспилотников, поддерживать связь в реальном времени. Именно эти штурмовые группы являются основой российского наступления. Сейчас оккупанты потеряли возможность стабильной связи.
"Это парализовало возможность наступления на отдельных участках. Я не знаю, как они это будут решать. наверное, пытаться применять проводной интернет, но это не поможет группам, которые непосредственно в поле", – отметил Виктор Трегубов.
Обратите внимание! Starlink-терминалы перестали работать у россиян возле Покровска, Мирнограда, Гуляйполя, где идет активное наступление. Российские операторы дронов не могут подняться в воздух. Бывший работник СБУ Иван Ступак заметил, что стоит надеяться на общее замедление продвижения врага.
Вероятно, враг перейдет на радиосвязь, но ее глушат, перехватывают. Она не надежна. В этом смысле Украина выиграла. Конечно, определенные проблемы есть и в украинских военных, которые пользовались "серыми" терминалами от волонтеров, но это можно решить. Нужно только зарегистрировать свой Starlink.
Есть ли у России альтернатива?
Пока об альтернативных средствах связи известно мало. Оккупанты пытались создать свой аналог Starlink, но им это не удалось. Идея обернулась полным провалом. Также есть китайские разработки, но они еще точно не готовы к использованию, и более, к массовом.
На фоне Starlink – это только проект или прототип, а не то, что готово к реальному применению. Поэтому альтернативы фактически нет. Есть радиосвязь, но она была в России еще с начала войны,
– добавил Виктор Трегубов.
Враг начал использовать Starlink примерно два года назад. Он был очень нужен для координации малых групп, которые работают в постоянном взаимодействии с БПЛА. В этом аспекте решение о блокировке терминалов очень больно по ним ударило.
Что известно о блокировке Starlink?
- Предпосылкой для ограничения работы стали факты применения этой связи россиянами. В частности с ее помощью они усилили удары по логистическим путям ВСУ, а под одну из атак попал гражданский автобус. В Минобороны отреагировали и обратились к компании-производителю SpaceX и лично Илону Маску.
- Меньше чем через неделю стало известно о создании "белых списков", куда вошли только верифицированные терминалы. Работу Starlink для россиян ограничили. Пока говорится только о первой очереди обновления, оно происходит раз в день, впоследствии верификация будет в режиме реального времени.
- Оккупанты сразу впали в панику. Они жаловались на Маска и говорили о больших проблемах. Источники в Генштабе подтвердили, что управление вражескими подразделениями существенно затруднено, а на некоторых участках даже фиксируют приостановление наступательных действий.