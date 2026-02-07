Враг парализован: в ВСУ раскрыли, насколько сильно ударила по россиянам блокировка Starlink

Россияне жалуются на ограничение работы Starlink. Это произошло после сообщения Минобороны о верификации терминалов и внесении их в так называемые "белые списки".

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал 24 Каналу, что отключение Starlink сильно ударило по России. Они фактически потеряли возможность наступать малыми группами.

Почему Россия не может обойтись без Starlink?

Прежде всего враг использовал спутниковую связь для того, чтобы управлять малыми группами из беспилотников, поддерживать связь в реальном времени. Именно эти штурмовые группы являются основой российского наступления. Сейчас оккупанты потеряли возможность стабильной связи.

"Это парализовало возможность наступления на отдельных участках. Я не знаю, как они это будут решать. наверное, пытаться применять проводной интернет, но это не поможет группам, которые непосредственно в поле", – отметил Виктор Трегубов.

Обратите внимание! Starlink-терминалы перестали работать у россиян возле Покровска, Мирнограда, Гуляйполя, где идет активное наступление. Российские операторы дронов не могут подняться в воздух. Бывший работник СБУ Иван Ступак заметил, что стоит надеяться на общее замедление продвижения врага.

Вероятно, враг перейдет на радиосвязь, но ее глушат, перехватывают. Она не надежна. В этом смысле Украина выиграла. Конечно, определенные проблемы есть и в украинских военных, которые пользовались "серыми" терминалами от волонтеров, но это можно решить. Нужно только зарегистрировать свой Starlink.

Есть ли у России альтернатива?

Пока об альтернативных средствах связи известно мало. Оккупанты пытались создать свой аналог Starlink, но им это не удалось. Идея обернулась полным провалом. Также есть китайские разработки, но они еще точно не готовы к использованию, и более, к массовом.

На фоне Starlink – это только проект или прототип, а не то, что готово к реальному применению. Поэтому альтернативы фактически нет. Есть радиосвязь, но она была в России еще с начала войны,

– добавил Виктор Трегубов.

Враг начал использовать Starlink примерно два года назад. Он был очень нужен для координации малых групп, которые работают в постоянном взаимодействии с БПЛА. В этом аспекте решение о блокировке терминалов очень больно по ним ударило.

Что известно о блокировке Starlink?