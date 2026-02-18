Альтернатива Starlink на фронте: что такое "Барраж-1" и заменит ли россиянам старлинки

В России заявили об испытаниях беспилотной стратосферной платформы "Барраж-1", поднимающейся на высоту до 20 километров и должна нести оборудование для связи. Разработчики подают это как вариант для территорий, где сложно или слишком дорого строить наземную инфраструктуру.

Предпосылкой для этого события стало блокирование доступа российским оккупантам к Starlink в Украине, которое устроил министр обороны Украины Михаил Федоров вместе с Илоном Маском благодаря "белым спискам". После этого для противника вопрос альтернативы превращается в чисто прикладную задачу – найти другой способ получить стабильную связь в нужных точках.

24 Канал пообщался с авиационным экспертом, директором по развитию оборонного предприятия Анатолием Храпчинским о том, станет ли аэростат заменой "старлинкам" для россиян и вообще возможно ли заменить технологию Маска на ЛБЗ.

Что известно о российском "Барраж-1"?

В середине февраля в России провели первый полет "Барраж-1". Речь идет о легком аппарате аэростатного типа без экипажа, который работает на высоте до 20 километров и, согласно заявлениям, может находиться там длительное время. Ключевая характеристика, которую подчеркивают разработчики, – именно высота и продолжительность работы, то есть возможность долго удерживать носитель связи в стратосфере.

Как работает российский "Барраж-1": смотрите видео

Заявленная полезная нагрузка – до 100 килограммов. На эту платформу планируют устанавливать оборудование для 5G и других систем связи, то есть использовать ее как подъемник и ретранслятор телеком-инфраструктуры. Формулировка о 5G в этом случае появляется не как деталь на перспективу, а как прямое объяснение, какое именно назначение закладывают в проект.

Проект ведет Фонд перспективных исследований вместе с МГТУ имени Баумана и предприятием "Аэродроммаш" из Великого Новгорода. Разработчики отдельно отмечают, что аппарат собран из российских комплектующих - это подается как подтверждение автономности проекта от импортных компонентов.

Концепция, которую описывают авторы, сводится к простому принципу – вместо строительства вышек или запуска спутников вынести связь в стратосферу. Один такой аппарат, по их логике, способен покрывать большую территорию и не требует сложной наземной инфраструктуры.

В то же время сам "Барраж-1" пока остается экспериментальной разработкой – испытания продолжаются, а возможное применение пока формулируют как вариант для труднодоступных регионов и мест, где строительство сетей на земле обходится слишком дорого.

Может ли аэростат заменить Starlink и что с российской спутниковой связью?

По мнению авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, враг действительно ищет, чем заместить Starlink, и делает ставку на решения, которые дают "легкий" результат с точки зрения развертывания. Для него Starlink в этой логике – небольшая станция, которая обеспечивала качественную связь без сложных процедур, и именно это делало его удобным инструментом.

Храпчинский объясняет, почему противник не может просто перейти на другие, более громоздкие решения. По его словам, на линии боевого соприкосновения Россия не может использовать большие системы радиорелейной связи, ведь это сложно организовать, это другой масштаб инфраструктуры. Он также подчеркивает проблемность спутниковой связи в классическом исполнении – антенны должны быть открыты, их видно, в том числе через визуальную разведку, и это создает дополнительные риски и ограничения при применении.

На этом фоне идея развертывания на высоте 20 километров шаров с ретрансляторами, которые будут предоставлять 5G-связь, в его оценке выглядит практичнее наземного строительства – это существенно упростит базовые станции на земле, которые смогут принимать такой сигнал.

Анатолий Храпчинский Авиационный эксперт, директор по развитию оборонного предприятия Это выглядит перспективно для россиян. Такие возможности используются даже Вооруженными силами Израиля для систем раннего предупреждения – для средств радиолокации, которые находятся в воздухе в фиксированном месте. И они там могут находиться длительное время в гостях без каких-либо ограничений. Есть некоторые системы, которые требуют, например, непосредственно привязки к земле – в частности, шары, которые используют трос к земле, к базовой станции, или к питанию.

Эксперт отдельно привязывает перспективу к масштабу покрытия – большая территория, на которой можно получить качественную связь без необходимости ставить наземные узлы. В случае того, что практикуют россияне и что было показано, Храпчинский говорит о независимой системе, которая находится в воздухе без такой привязки.

Относительно того, могут ли россияне использовать это на линии боевого соприкосновения или запускать куда-то дальше, в Киев, эксперт говорит, что для обеспечения связи "Шахедам" они могут это делать, но общая логика, по его мнению, скорее о применении в зоне ЛБЗ. В то же время, как говорит Храпчинский, по пуле можно будет "отработать".

Здесь же Храпчинский привязывает тему к недавним воздушным атакам вдоль северной границы Украины – вдоль границы Украины и Беларуси – и к зафиксированным пролетам дронов в этой зоне, где есть привязка к меш-связи на белорусской территории. Это, по его словам, может указывать на возвращение врага к развитию технологии меш-связи для обеспечения систем связью и на то, что противник возвращается к наработанным ранее решениям.

Отдельно стоит упомянуть о российских спутниковых системах – в частности "Ямал" – могут ли они быть аналогом Starlink? Храпчинский отвечает однозначно: это не аналог, а системы с существенными ограничениями по объемам информации, которые передаются. Он напоминает, что с самого первого дня враг использует спутниковую связь – в том числе военную, а также мобильные спутниковые телефоны – но на практике это скорее инструменты для быстрых решений и коротких, преимущественно голосовых задач.

По словам эксперта, ключевая разница заключается не только в пропускной способности, но и в том, как пользователь взаимодействует с технологией на войне.

Анатолий Храпчинский Авиационный эксперт, директор по развитию оборонного предприятия Сейчас в войне задействовано много личного состава, который не проходил подготовку в военных вузах и привык пользоваться обычным мобильным телефоном. На этом фоне Starlink стал для многих plug-and-play системой – простой в развертывании и работе, что позволяло усилить возможности в действиях. Зато классическая спутниковая связь с "тарелкой" требует других действий: ее надо развернуть, сориентировать под нужным углом, найти место для установки – и это, по его словам, уже другой уровень сложности.

Далее Храпчинский расширяет эту мысль на альтернативы, которые иногда предлагают как замену: Wi-Fi-мосты, по его словам, тоже проблемные, потому что это радиоэлектроника, настройка и построение открытых каналов связи. Теоретически можно "прокинуть" волокно и обеспечить связь так, но и это имеет ограничения.

В итоге, говорит Храпчинский, такие решения существенно нагружают рядовых военных с точки зрения работы с технологиями и возвращают к потребности в подготовленном персонале, который изучал и разбирается в построении каналов связи военными средствами.