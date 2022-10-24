Starlink в Украине будет: Илон Маск сделал новое заявление

Илон Маск заявил, что будет финансировать работу комплексов спутниковой связи Starlink в Украине. SpaceX не выключит спутниковую связь, даже если Пентагон откажется ее финансировать.

На фоне финансовых конфликтов Илон Маск заверил, что система Starlink все-таки будет работать в Украине. SpaceX продолжит предоставлять Украине спутниковый интернет.

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Starlink будет работать и без финансирования Минобороны США

Терминалы Starlink, помогающие поддерживать связь украинским военным в зоне боевых действий, будут работать в Украине, независимо от готовности Минобороны США предоставить финансирование.

Еще до того, как Минобороны пришло с ответом, я сказал Михаилу Федорову, что SpaceX не отключит Starlink, даже если Минобороны откажется предоставлять финансирование,

– написал Маск.

Михаил Федоров в комментарии поблагодарил Маска за содействие в продолжении работы Starlink в Украине. По его словам, это было критически важно для нашего государства.

Почему Маск отказался финансировать Starlink в Украине

Компания Илона Маска SpaceX обратилась в Пентагон с просьбой в дальнейшем забрать на себя финансирование работы комплексов спутниковой связи Starlink в Украине.

Ранее Илон Маск отклонил украинский запрос на распространение своего спутникового интернета на территорию Крыма. Он сделал это, опасаясь, что попытка отбить полуостров у российских оккупантов может привести к ядерной войне.

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Россия активно пытается "убить" единую систему связи Starlink, работающую на украинском фронте. По его словам, Starlink – это единственная система связи, еще работающая на фронте, все остальные – мертвые.

Вскоре после громких заявлений Илона Михаил Федоров похвалил Starlink. Он отметил, что это помогло быстро восстановить связь после атаки оккупантов.

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