Продолжит ли Starlink предоставлять услуги Украине: в компании ответили

Ранее в сети появилась информация о том, что США могут ограничить доступ Украины к жизненно важной системе спутникового интернета Starlink. В проекте американской компании SpaceX ответили, готовы ли в дальнейшем предоставлять свои услуги государству.

В частности, 24 февраля там заявили, что "полностью отданы" этому. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Starlink в соцсети X.

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Что заявили в Starlink об Украине

В Starlink сообщили, что "полностью отданы" предоставлению услуг Украине. А также заявили, что любые слухи об обратном являются "категорически ложными".

Пост Starlink в соцсети X

Отметим, что ранее в Reuters сообщали о том, что Соединенные Штаты угрожают отключить доступ Украины к системе спутникового интернета Starlink Илона Маска, который является критически важным для украинских военных. Это может произойти, если государство не подпишет соглашение о редкоземельных металлах.

В издании отметили, что на эту тему президент Владимир Зеленский говорил и во время встречи со спецпредставителем США Китом Келлогом. Мол, Украине сказали, что отключение услуги неизбежно, если не удастся договориться по полезным ископаемым.

Однако, американский миллиардер Илон Маск, владеющий компанией SpaceX и ее проектом Starlink заявил, что это неправда. Кроме этого, он также обвинил работников агентства Reuters в том, что они врут так же как и другие СМИ, которые не восхваляют его.