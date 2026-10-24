Starlink для ВСУ начал работать на большей скорости, – источники

Спутниковая связь Starlink в Украине постепенно восстанавливается. Теперь она работает на большей скорости, чем раньше.

Об этом сообщили источники 24 Канала в Минобороны.

Что известно о возобновлении работы Starlink для военных?

По состоянию на утро 24 октября Силы обороны Украины и специалисты Министерства обороны фиксируют, что Starlink/Starshield начал работать на скорости более 161 километра в час.

Продолжаем мониторить и проводить проверки на более высоких скоростях, определять верхние лимиты и выяснять, насколько на самом деле возобновлена ​​работа этой связи,

– отметили источники.

Напомним, что 14 октября украинские военные заметили, что система связи Starshield (основывается на технологиях Starlink) начала работать с ограничениями. На скорости свыше 161 километра в час связь исчезала.

Из-за этого был сорван ряд важных операций, а также стало труднее сбивать реактивные "Шахеды".

Заметим, что и администрация Трампа, и генеральный директор SpaceX Илон Маск отрицали свою причастность к ограничениям Starshield. Они переложили ответственность друг на друга.

22 октября Дональд Трамп заявил, что спутниковая связь уже работает в Украине как раньше. Но в Киеве не подтвердили эту информацию – ограничения до сих пор действовали.

Между тем, конгрессмены призвали Пентагон расширить контракт на Starshield для Украины, чтобы обеспечить ВСУ надежной спутниковой связью.

Законодатели настаивают, чтобы связь покрывала территории, необходимые для законных военных операций Украины, в частности в России.