Россия пыталась атаковать Староконстантинов: как ВСУ уничтожали вражеские цели

Россия в ночь на 26 мая пыталась атаковать Староконстантинов Хмельницкой области. Враги запустили по региону сначала "Шахеды", а впоследствии и ракеты "Кинжал".

Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили ориентировочно в 2:19, а отбой прозвучал только в 5:21 26 мая. То есть людей призвали находиться в укрытиях более 3 часов, пишет 24 Канал.

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Как враг атаковал Староконстантинов

Воздушные силы ВСУ ориентировочно в 2:34 сообщили о вражеских дронах, которые находились на границе Винницкой и Хмельницкой областей. Меньше чем через час, в 3:22, военные сообщили, что вражеские беспилотники зашли в Хмельницкую область курсом на Староконстантинов.

Впоследствии украинские военные информировали, что:

в 4:03 – ракеты с Житомирщины заходили в Хмельницкую область, вектор движения – на Запад. Вероятно, на Староконстантинов;

4:30 – на Староконстантинов направлялся "Кинжал";

4:31 – на город летели крылатые ракеты.

Взрывы в Хмельницком раздавались ориентировочно в 3:33 26 мая. Позднее еще дважды – в 4:28 и 4:35.

Cуспильне написало, что по состоянию на 4:43 26 мая в Староконстантинове исчез свет, хотя на сайте Хмельницкоблэнерго данных об отключении нет.

В мониторинговых телеграм-каналах опубликовали видео, на котором видно, как наши военные мощно сбивают вражеские средства поражения.

Как ВСУ отражали атаку врага: смотрите видео

Старконовские бойцы отбивались,

– отметили в monitor.

Россия ночью атаковала Украину