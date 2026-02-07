Враг ударил по Хмельницкой области ракетами и дронами: есть пострадавший
- 7 февраля российская армия атаковала Хмельницкую область ракетами и дронами, повредив гражданскую инфраструктуру.
- Силы ПВО смогли обезвредить несколько целей, однако не обошлось без последствий.
Во время массированной атаки 7 февраля российская армия повредила гражданскую инфраструктуру в Хмельницкой области. Часть дронов, которые двигались на регион, удалось сбить.
Об этом сообщил председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
Смотрите также Две крупные ТЭС и не только: Шмыгаль рассказал детали атаки по энергетике
Какие последствия атаки по Хмельницкой области 7 февраля?
Россияне атаковали Хмельницкую область ракетами и дронами в ночь на 7 февраля. Враг применил оружие против гражданских – ранения получил мужчина 1971 года рождения. У него диагностировали травму ноги и госпитализировали. Врачи говорят, что состояние пострадавшего – удовлетворительное.
Российское оружие повредило один из жилых домов в области. Силы ПВО также смогли обезвредить несколько целей. Об этом Хмельницкая ОВА расскажет позже.
Прошу жителей области находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы опасности,
– отметил Тюрин.
Что известно о недавней массированной атаке?
Ночью Россия применила дроны и ракеты против Украины. В частности в Ровенской области враг повредил жилые дома и критическую инфраструктуру,, два человека получили ранения.
В Бурштыне Ивано-Франковской области в ночь на 7 февраля также были взрывы из-за атаки ракетами "Калибр".
Под ударом была Львовщина, Винница, Харьков, Кропивницкий и другие города. Вражеское вооружение летело на энергетическую инфраструктуру, на многих объектах есть повреждения. Аварийные отключения пришлось применить на Кировоградщине, Сумщине, в Черновицкой области и Киеве.