Жителей Запорожской области попросили уехать из прифронтовой зоны

Люди, проживающие у линии фронта, привыкли к войне. Однако нужно уезжать, чтобы не мешать работе Вооруженных Сил Украины.

Об этом сказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Он отметил, что есть населенные пункты, где эвакуировались 80% жителей.

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"Есть такие, из которых люди уехали, а сейчас некоторые уже возвращаются. Происходят изменения в сознании людей. Первые обстрелы люди боялись, а сейчас привыкли. Несмотря на это, мы призываем наших земляков выезжать из зоны ведения боевых действий", – сказал Старух.

Приоритет Украины

Глава ОВА подчеркнул, что приоритетом является сохранить как можно больше человеческих жизней, потому что все остальное можно будет отстроить.

Если ни жизни, ни здоровья не будет, то и отстраивать ничего не придется. Поэтому мы стремимся сохранить людей,

– сказал Старух.

Риск быть на оккупированных территориях

По словам Старуха, есть случаи, когда россияне на оккупированных территориях массово убивали мирное население. Пока связь с людьми из захваченных населенных пунктов плохая.

"Связь есть, но периодически исчезает. В марте-апреле ситуация была более сложной. Тогда во многих населенных пунктах не было электричества. Соответственно коммуникация отсутствовала. Сейчас более-менее все наладилось", – отметил Старух.

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Нужно спасать детей

Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева заявила, что пребывание детей в прифронтовых территориях очень опасно. Помимо физических травм несовершеннолетние получают и психологические.

"Когда вижу детей на улице, у меня слезы радости. Но в то же время понимаю, что им здесь слишком опасно", – сказала Замазеева.

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