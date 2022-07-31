До конца года ВСУ могут полностью освободить Запорожскую область

российские убийцы с 24 февраля начали наступление на Запорожье. Им удалось оккупировать часть региона.

Председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух рассказал, что Вооруженные силы умело обороняются. Он надеется на быструю деоккупацию области.

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"Мы с военным командованием в марте, понимая силы наступления, выстроили модель обороны, чтобы остановить врага на подступах в Запорожье, чтобы сюда не долетали средства поражения. Нужна была такая линия обороны, чтобы не достреливали из пушек и реактивных систем залпового огня", – сказал Старух.

Запорожье готово обороняться

По словам главы ОВА, в регионе постоянно создают новые опорные укрепления. Сейчас есть сотни километров шансов. Их помогали создавать люди из разных регионов Украины. В области много мотивированных и сильных бойцов, которые готовы отражать наступление. Старух отметил, что надеется на освобождение области до конца 2022 года.

Мы надеемся и верим в это. Хотим, чтобы это произошло даже раньше,

– отметил глава ОВА.

Он отметил, что скорая деоккупация необходима, чтобы с 1 сентября была возможность начать учебный год. Кроме этого, население нужно снабжать теплом, поскольку газоснабжения нет в Бердянске, Мелитопольском, Васильевском районах.

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