До конца года ВСУ могут полностью освободить Запорожскую область
Источник:Укринформ
российские убийцы с 24 февраля начали наступление на Запорожье. Им удалось оккупировать часть региона.
Председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух рассказал, что Вооруженные силы умело обороняются. Он надеется на быструю деоккупацию области.
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"Мы с военным командованием в марте, понимая силы наступления, выстроили модель обороны, чтобы остановить врага на подступах в Запорожье, чтобы сюда не долетали средства поражения. Нужна была такая линия обороны, чтобы не достреливали из пушек и реактивных систем залпового огня", – сказал Старух.
Запорожье готово обороняться
По словам главы ОВА, в регионе постоянно создают новые опорные укрепления. Сейчас есть сотни километров шансов. Их помогали создавать люди из разных регионов Украины. В области много мотивированных и сильных бойцов, которые готовы отражать наступление. Старух отметил, что надеется на освобождение области до конца 2022 года.
Мы надеемся и верим в это. Хотим, чтобы это произошло даже раньше,
– отметил глава ОВА.
Он отметил, что скорая деоккупация необходима, чтобы с 1 сентября была возможность начать учебный год. Кроме этого, население нужно снабжать теплом, поскольку газоснабжения нет в Бердянске, Мелитопольском, Васильевском районах.
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Ситуация в Запорожской области: последние новости
- россияне готовятся проводить псевдореферендум. В области работает кремлевская политическая партия "единая россия". Также оккупанты раздают российские паспорта.
- В ночь на 30 июля во временно оккупированном Энергодаре загорелась гостиница, где жили русские убийцы.
- Теперь в Запорожье не будет памятника россиянину Александру Пушкину.
- Вблизи Запорожской АЭС россияне обустраивают свои позиции. Они знают, что ВСУ их не будут обстреливать, чтобы не повредить ядерный объект.
- Часть российской армии перебрасывают из Херсонщины в Запорожье.