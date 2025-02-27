Отдал то, что дороже всего: на Покровском направлении погиб защитник Стас Алексеевец

Защищая Украину на Покровском направлении Донецкой области, где идут упорные бои, погиб военный Стас Алексеевец. Защитник был родом из Херсонской области.

К моменту гибели ему было всего 27 лет. О печальном известии сообщили в Донецкой поселковой территориальной общине, передает 24 Канал.

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Что известно о защитнике

По данным общины, украинский воин погиб вблизи населенного пункта Песчаное Донецкой области.

С большой болью сообщаем, что 7 января 2025 года, защищая родную землю вблизи н.п. Песчаное, погиб солдат Алексеевец Стас Викторович,

– говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, мужчина родился в Херсонской области, но в последние несколько лет проживал в поселке Пятигорское Изюмского района Харьковской области.

"Он отдал свою жизнь, выполняя свой долг перед Родиной, до последнего отстаивая нашу свободу и независимость. Его мужество стало настоящим примером того, что значит быть Героем. Искренние соболезнования родным и близким",– добавили в общине.

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Светлая и вечная память!

Напомним, недавно на Донбассе погиб воин из Волыни Николай Боршуляк. Он был командиром егерского отделения и погиб от минно-взрывной травмы у Новоукраинки. Свое последнее сражение он встретил 15 февраля.