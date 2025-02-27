На момент загибелі йому було лише 27 років. Про сумну звістку повідомили у Донецькій селищній територіальній громаді, передає 24 Канал.

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Що відомо про захисника

За даними громади, український воїн загинув поблизу населеного пункту Піщане Донецької області.

З великим болем повідомляємо, що 7 січня 2025 року, захищаючи рідну землю поблизу н.п. Піщане, загинув солдат Олексієвець Стас Вікторович,

– ідеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, чоловік народився у Херсонській області, але впродовж останніх кількох років проживав у селищі П’ятигірське Ізюмського району Харківської області.

"Він віддав своє життя, виконуючи свій обов’язок перед Батьківщиною, до останнього відстоюючи нашу свободу та незалежність. Його мужність стала справжнім прикладом того, що означає бути Героєм. Щирі співчуття рідним і близьким", – додали у громаді.

Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя. Світла та вічна пам'ять!

Нагадаємо, нещодавно на Донеччині загинув воїн з Волині Микола Боршуляк. Він був командиром єгерського відділення і загинув від мінно-вибухової травми біля Новоукраїнки. Свій останній бій він зустрів 15 лютого.