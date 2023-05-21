Еще 730 оккупантов пополнили концертный зал Кобзона: потери врага по состоянию на 21 мая

Украинские защитники и защитницы каждый день приближают нашу победу, уничтожая врага. С начала полномасштабного вторжения российская армия сократилась на 203 160 человек.

Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 730 захватчиков. Добавим, что это неточные данные, поскольку подсчитать погибших оккупантов мешают интенсивные боевые действия.

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Потери России в технике

Помимо человеческого ресурса, российские террористы лишились также огромного количества техники. С 24 февраля 2022 года украинские бойцы ликвидировали:

танков – 3 783 (+2),

боевых бронированных машин – 7 398 (+16),

артиллерийских систем – 3 258 (+29)

РСЗО – 564,

средств ПВО – 327 (+2),

самолетов – 308,

вертолетов – 294,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 822 (+21),

крылатых ракет – 1 011,

кораблей и катеров – 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 6 115 (+12),

специальной техники – 425 (+2).

Потери врага на 21 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

Ситуация на фронте: последние новости

В утренней сводке Генштаба сообщили, что враг продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за прошедшие сутки произошло 53 боевых столкновения на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Следует отметить также успехи наших воинов. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также украинские военные уничтожили 4 ударных и 7 разведывательных БПЛА разных типов.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили: