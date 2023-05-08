Минус еще более полусотни захватчиков: безумные потери врага на 8 мая

Украинские военные каждый день приближают победу, уничтожая врага. За прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 540 российских солдат.

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения русская армия сократилась уже на 194 970 воинов. Заметим, что это лишь приблизительное количество потерь противника, ведь подсчет усложняют интенсивные бои.

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Потери России в технике

Следует отметить, что российские "ваньки" в Украине теряют не только руки, ноги и своих собратьев. С 24 февраля 2022 года Силы обороны "демилитаризовали" уже несколько тысяч единиц вражеской техники, в частности:

танков – 3 730 (+7) единиц;

боевых бронированных машин – 7 253 (+5) единицы;

артиллерийских систем – 3 018 (+8) единиц;

РСЗО – 554 единицы;

средства ПВО – 306 единиц;

самолетов – 308 единиц;

вертолетов – 294 единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 614 (+42) единицы;

крылатые ракеты – 947 единиц;

корабли и катера – 18 единиц;

автомобильная техника и автоцистерны – 5 958 (+6) единиц;

специальная техника – 384 (+4) единицы.

Ситуация на поле боя