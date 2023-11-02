Украина глазами американцев: политтехнолог проанализировал статью Times

На днях в журнале Time вышла статья о президенте Владимире Зеленском. В Украине материал журналиста Саймон Шустер вызвал волну обсуждений. Однако эта статья поможет украинцам взглянуть на ситуацию глазами американцев и американских политиков.

Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что Саймон Шустер писал комплементарные статьи о Президенте Украины.

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Колоссальное количество инсайтов

По мнению политтехнолога, в статье Time много важной информации. К тому же она имеет характерное название. Автор написал, что якобы "никто так не верит в нашу победу", кроме Зеленского.

Эта статья помогает посмотреть на Украину глазами американцев,

– заметил Тизенгаузен.

Речь идет о тяжелых вызовах, которые сейчас стоят перед Украиной, и об усталости. Год назад украинцам даже не пришлось бы беспокоиться о том, окажут ли Украине помощь в полном размере или нет.

Саймон Шустер не впервые снимал материал об Украине и Владимире Зеленском. В августе 2022 года журналист получил орден "За заслуги" III степени.

Прежде всего, это происходит из-за информационной усталости, когда карта освобожденных территорий не увеличивается и нет глобальных успехов, а также из-за того, что происходит новая война на Ближнем Востоке, то, конечно, все смотрят на картинки из Сектора Газа.

Американцы уже начинают думать, как закончить войну. Первый вариант, который предлагает Зеленский, а есть вариант – размораживать с Россией переговорный формат,

– сказал политтехнолог.

В своей статье Шустер показывает, как изменилось отношение к Украине. Однако, несмотря на это, никто нашему государству проиграть не даст и об этом уже неоднократно заявляли. Ведь вопрос лежит не в плоскости "Украина проигрывает России", а в плоскости демократический мир и лидер демократического мира США проигрывают авторитарным режимам.

"Статья очень интересна. Там есть колоссальное количество инсайтов", – добавил Тизенгаузен.

Какую важную информацию содержит статья Саймона Шустера: смотрите видео

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