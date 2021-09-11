Статья Путина об Украине – это риторика Гитлера в 1938 году, – американский историк

Американский историк Тимоти Снайдер сравнил опус Владимира Путина об Украине с риторикой Адольфа Гитлера. По словам ученого, материал российского президента напомнил ему события 1938 года.

Профессор Йельского университета, специалист по истории Восточной Европы Снайдер во время форума Ялтинская европейская стратегия заметил, что статья Путина – это сценарий аншлюса. Свой опус российский президент представил летом 2021 года.

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Его аргументация: "Вы (Украина – 24 канал) думаете, что вы государство? Вы на самом деле не государство. Давайте я вам расскажу, какие у нас есть исторические связи". Это на самом деле риторика в 1938 году, это риторика Гитлера,

– отметил Снайдер.

По словам историка, именно с этой риторикой Гитлер аннексировал Австрию.

Опус Путина – антиевропейский

Снайдер подчеркнул, что в своей статье Путин исказил историю Второй мировой войны. Этим российский президент пытается оправдать свою агрессию в сторону Украины.

Историк сообщил, что есть "высокий уровень напряжения" в словах Путина о Второй мировой войне. Он говорит о СССР как о жертве трагедии. В то же время позже Путин становится на сторону агрессора – защищает пакт Молотова – Риббентропа как рациональное действие в тех условиях.

По словам Снайдера, исторический опус Путина – крайне антиевропейский.

В своем опусе Путин исказил историю Украины и цинично заявил, что "Россия сделала все, чтобы остановить братоубийство".

Российский президент подчеркнул: независимость Украины – якобы невозможна без связей с Россией.

По словам президента страны-агрессора, "современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи".

Также Путин попытался еще раз обыграть фейковый тезис, что россияне и украинцы – якобы один народ.