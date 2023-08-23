Во Львове вандалы облили смазкой скандальную статую женщины: пытались даже поджечь

Неизвестные облили смазкой скандальную статую дородной женщины "Уверенная" в Стрыйском парке. Скульптуру Василия Корчевого установили там временно.

"Уверенная" вызвала неоднозначную реакцию у некоторых лиц и резвые обсуждения в сети. Организаторы ожидали такого резонанса.

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Скульптуру облили смазкой

Статую "Уверенная" разместили в Стрыйском парке в рамках Львовской недели скульптуры. Она была частью "Скульптурного маршрута" – ее разместили временно. Он должен был действовать с 18 августа по 24 ноября.

В ночь на 23 августа неизвестные облили скульптуру переработанной смазкой. Такая смазка глубоко въедается и ее очень трудно отмыть. Куратор выставки Павел Гудимов вместе с коммунальщиками пытается очистить скульптуру от вещества.

Вандалы испортили статую женщины / Павел Гудимов

Гудимов убежден, что вандалы прекрасно понимали, какой вред могут причинить скульптуре своими действиями. Также "Уверенную" пытались поджечь, однако преступников испугали люди.

Таким образом, этот акт вандализма призван очернить жителей города и продемонстрировать неприятие современного искусства в публичном пространстве.

– заявил Гудимов.

Правоохранители проводят проверку и решают вопросы правовой квалификации. Куратор выставки называет инцидент заказом. Он заверил, что Львов и Украина никогда не станут средневековой провинцией.

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