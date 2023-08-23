"Впевнена" викликала неоднозначну реакцію в деяких осіб та жваві обговорення в мережі. Організатори очікували такий резонанс.

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Скульптуру облили мастилом

Статую "Впевнена" розмістили у Стрийському парку у рамках Львівського тижня скульптури. Вона була частиною "Скульптурного маршруту" – її розмістили тимчасово. Він мав діяти з 18 серпня до 24 листопада.

В ніч на 23 серпня невідомі облили скульптуру переробленим мастилом. Таке мастило глибоко в'їдається і його дуже важко відмити. Куратор виставки Павло Гудімов разом з комунальниками намагається очистити скульптуру від речовини.

Вандали зіпсували статую жінки / Павло Гудімов

Гудімов переконаний, що вандали прекрасно розуміли, яку шкоду можуть нанести скульптурі своїми діями. Також "Впевнену" намагалися підпалити, однак злочинців злякали люди.

В такий спосіб цей акт вандалізму покликаний очорнити мешканців міста та продемонструвати неприйняття сучасного мистецтва в публічному просторі,

– заявив Гудімов.

Наразі правоохоронці проводять перевірку і вирішують питання правової кваліфікації. Куратор виставки називає інцидент замовленням. Він запевнив, що Львів і Україна ніколи не будуть середньовічною провінцією.

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