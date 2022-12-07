Обеспечение ВСУ и энергетика: Зеленский провел новую Ставку Главнокомандующего
7 декабря 2022, 15:42Читати новину українською
Источник:сайт Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Оно прошло сегодня, 7 декабря.
Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на передовой. Также они рассказали об обеспечении подразделений Сил обороны вооружением и боеприпасами.
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О чем говорили на заседании
Были рассмотрены следующие шаги по уменьшению боевых возможностей войск врага. Кроме того, участники Ставки заслушали информацию о ходе восстановления энергетической системы Украины.
В заседании приняли участие:
- руководитель Офиса Президента Андрей Ермак,
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов,
- министр обороны Алексей Резников,
- Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный,
- начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов,
- глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко,
- командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский,
- командующие войсками оперативных направлений.
К заседанию Ставки также присоединились:
- министр внутренних дел Денис Монастырский,
- министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,
- министр инфраструктуры Александр Кубраков,
- руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.
Другие Ставки Верховного Главнокомандующего
- 1 декабря Зеленский рассказал о содержании очередной Ставки Главнокомандующего. По словам президента, обсудили в основном Восток Украины, Крым и другие регионы, а также мощное противодействие оккупантам.
- 3 декабря украинский лидер провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Командующие войсками доложили об актуальной ситуации на фронтах и успехах деоккупации украинских территорий.
- Кстати, Зеленский расширил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. В частности, включил в нее заместителя главы ОП Романа Машовца и министра инфраструктуры Александра Кубракова.