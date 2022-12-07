Обеспечение ВСУ и энергетика: Зеленский провел новую Ставку Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Оно прошло сегодня, 7 декабря.

Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на передовой. Также они рассказали об обеспечении подразделений Сил обороны вооружением и боеприпасами.

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О чем говорили на заседании

Были рассмотрены следующие шаги по уменьшению боевых возможностей войск врага. Кроме того, участники Ставки заслушали информацию о ходе восстановления энергетической системы Украины.

В заседании приняли участие:

руководитель Офиса Президента Андрей Ермак,

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов,

министр обороны Алексей Резников,

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный,

начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов,

глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко,

командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский,

командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию Ставки также присоединились:

министр внутренних дел Денис Монастырский,

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,

министр инфраструктуры Александр Кубраков,

руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

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