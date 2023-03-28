Ставка врага – на авиацию, – в ОК "Юг" оценили возможность массированной ракетной атаки

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев иранскими дронами. К счастью, наша ПВО сработала на отлично. Однако расслабляться не стоит.

Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, во время ночной атаки дронами вражеские БПЛА не пролетали через зону ответственности ОК "Юг".

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В то же время она заметила, что враг сменил тактику. Сейчас она состоит в том, чтобы рассредоточить усилия и запутать ПВО.

Однако мы видим, что этот замысел врага не осуществился, исходя из тех результатов, которые мы имеем на утро,

– констатировала Наталья Гуменюк.

Погода на стороне Украины

Представитель ОК "Юг" отметила, что в Черном море сейчас шторм, который продлится еще не менее нескольких дней.

"Погода в ближайшее время будет ухудшаться и пока спокойного моря не предусматривает. И это ощущается по состоянию корабельной группировки врага — она уменьшена до 7 единиц в Черном море, 1 единица еще остается в Азовском море", – пояснила Гуменюк.

Она добавила, что в Черном море на боевом дежурстве остается один подводный ракетоноситель. Он может нести 4 ракеты типа "Калибр".

Россия атаковала ночью "Шахидами" и управляемыми бомбами

Это говорит о том, что враг может нанести удар по Украине, однако он не будет массированный. Оккупанты, чем на морские ракетоносители.

Российские захватчики в ночь с 27 на 28 марта нанесли массированные атаки дронами. Всего этой ночью российские военные выпустили по Украине 15 "Шахидов". Взрывы прогремели в Оболонском и Святошинском районах Киева и Днепропетровской области.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в столице и сообщил, что в Святошинском районе вспыхнуло здание магазина. По состоянию на 00.45 28 марта пожар удалось локализовать. Пострадавших, к счастью, нет. Руководитель КГВА Сергей Попко рассказал, что, по предварительной информации, ПВО уничтожило все цели, а в Святошинском районе столицы упали обломки. Там из-за этого возник пожар, охвативший 200 квадратных метров.

К сожалению, один из вражеских дронов попал в частное предприятие в Днепре. Там произошел сильный пожар. Огонь охватил 4 тысячи квадратных метров. Обошлось без пострадавших.