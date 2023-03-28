Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, під час нічної атаки дронами ворожі БпЛА не пролітали через зону відповідальності ОК "Південь".

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Водночас вона зауважила, що ворог змінив тактику. Зараз вона полягає у тому, щоб розосередити зусилля та заплутати нашу ППО.

Однак ми бачимо, що цей задум ворога не здійснився, виходячи з тих результатів, які ми маємо на ранок,

– констатувала Наталія Гуменюк.

Погода на боці України

Речниця ОК "Південь" зауважила, що у Чорному морі зараз шторм, який триватиме ще щонайменше кілька днів.

"Погода найближчим часом буде погіршуватися і поки що лагідного моря не передбачає. І це відчувається по стану корабельного угруповання ворога – воно зменшене до 7 одиниць у Чорному морі, 1 одиниця ще залишається в Азовському морі", – пояснила Гуменюк.

Вона додала, що у Чорному морі на бойовому чергуванні залишається один підводний ракетоносій. Він може нести 4 ракети типу "Калібр".

Зверніть увагу! Це говорить про те, що ворог може завдати удару по Україні, однак він не буде масованим. Окупанти роблять ставку більше на авіацію, ніж на морські ракетоносії.

Росія атакувала вночі "Шахідами" та керованими бомбами

Російські загарбники у ніч з 27 на 28 березня завдали масовані атаки дронами. Усього цієї ночі російські військові випустили по Україні 15 "Шахідів". Вибухи прогриміли в Оболонському і Святошинському районах Києва та у Дніпропетровській області.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у столиці та повідомив, що у Святошинському районі спалахнула будівля магазину. Станом на 00:45 28 березня пожежу вдалося локалізувати. Постраждалих, на щастя, немає. Керівник КМВА Сергій Попко розповів, що, за попередньою інформацією, ППО знищила всі цілі, а у Святошинському районі столиці впали уламки. Там через це виникла пожежа, яка охопила 200 квадратних метрів.

На жаль, один із ворожих дронів поцілив у приватне підприємство у Дніпрі. Там сталася сильна пожежа. Вогонь охопив 4 тисяч квадратних метрів. Обійшлося без постраждалих.