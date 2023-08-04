Ставка Зеленского длилась 3 часа: президент заслушал доклады по разным направлениям фронта

4 августа 2023, 14:39
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Владимир Зеленский

Президент Украины в очередной раз провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На нем было затронуто немало важных вопросов. В частности, ситуация на фронте, снабжения оружием, зерновое соглашение и развитие военно-промышленного комплекса.

В пятницу, 4 августа, Владимир Зеленский отчитался об продолжавшейся около трех часов очередной Ставке.

 
Автор: Мар'ян-Сергій Чупак