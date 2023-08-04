Ставка Зеленского длилась 3 часа: президент заслушал доклады по разным направлениям фронта
4 августа 2023, 14:39Читати новину українською
Источник:Владимир Зеленский
Президент Украины в очередной раз провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На нем было затронуто немало важных вопросов. В частности, ситуация на фронте, снабжения оружием, зерновое соглашение и развитие военно-промышленного комплекса.
В пятницу, 4 августа, Владимир Зеленский отчитался об продолжавшейся около трех часов очередной Ставке.