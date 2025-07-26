Работают уже неделю: дроны ВСУ выбрали интересное направление ударов по логистике врага

В России не спокойно из-за дроновых атак. Военные объекты противника испытывают поражения, в частности 26 июля 2025 года беспилотники атаковали Ставропольский район. Повреждения получил оборонный радиозавод "Сигнал".

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что более недели в российских регионах работают украинские беспилотники. Там продолжаются комплексные атаки.

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Какая основная задача атак России?

Роман Свитан отметил, что основной целью работы беспилотников, которые атакуют военные объекты страны-агрессора является разрушение логистических цепей, в частности железнодорожных узлов и электростанций.

Под удар также попадает военная промышленность России. Говорится о "Сигнал" (оборонный радиозавод – 24 Канал). Продолжается проработка на юго-восточном направлении,

– сказал полковник запаса ВСУ.

Он считает, что это правильная тактика, ведь россияне уже начинают вторую волну летнего наступления на территории Украины. Враг подтягивает свою технику через Ростов и Ставропольский край.

К счастью, Украина имеет возможность доставать туда, чтобы обезвреживать военные силы противника на его территории.

Отметим, украинские беспилотники атаковали военные объекты во временно оккупированном Севастополе и в российском Ставрополе. По данным движения "Атеш", FPV-дроны пытались поразить зенитный полк и подразделения подводных диверсантов в Крыму, а в Ставрополе обломки БпЛА упали на территорию воинской части. Накануне дроны также повредили два корпуса оборонного завода "Сигнал", который производит электронику для армии России.