Стечений обстоятельств слишком много, – Жернаков о смерти судьи Писанца

Судью Виталия Писанца нашли мертвым 11 сентября 2021 года на Киевщине. В то же время вокруг события слишком много странных совпадений.

Об этом в эфире авторской программы "Между прочим" на 24 канале с Дмитрием Гнапом и Денисом Казанским сказал председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков. Он объяснил, что сейчас относительно смерти судьи сложно сделать выводы – в то же время результаты работы следствия могут не оправдать ожиданий.

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Возможное убийство или внезапную смерть при странных обстоятельствах должны были бы расследовать беспристрастно и оперативно. Но правоохранительные органы и суды в таком состоянии, что рассчитывать на это не приходится, сказал председатель правления Фонда DEJURE.

Очень странные совпадения. Ничего не могу утверждать доподлинно, не имею доказательств. Но после того, как в таком резонансном деле приняли столько решений, и при таких странных обстоятельствах умирает судья – это по меньшей мере странно,

– считает Михаил Жернаков.

Влияние смерти Писанца на дело Шеремета

В ответ на вопрос о том, повлияет ли смерть Александра Писанца на ход дела Павла Шеремета, он заметил, что это не означает рассмотрение дела заново или автоматических процессуальных действий. Это значит, что будет заменен следственный судья, которым и был Писанец.

"Это автоматически для дела Шеремета ничего не значит, но действительно, стечений обстоятельств очень много", – сказал Михаил Жернаков.

Писанца нашли мертвым: главное

Виталий Писанец умер во время отдыха в селе Погребы Броварского района – 11 сентября.

Пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила – расследование будут осуществлять специалисты из Госбюро расследования. В то же время уголовное производство открыли по статье об умышленном убийстве.

СМИ сообщили, что накануне смерти судьи вспыхнул конфликт. В то же время на теле судьи якобы не обнаружили следов травмирования – причиной смерти мог стать тромб.