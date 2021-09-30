Стефанчук – единственный кандидат на должность спикера Верховной Рады, – СМИ

В случае отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова главным кандидатом, который может его заменить, является Руслан Стефанчук. Сейчас он занимает должность первого заместителя председателя Верховной Рады.

Об этом сообщили несколько источников внутри руководства фракции "Слуги народа".

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Руслан Стефанчук, по данным источников, остается главным и пока единственным кандидатом на позицию спикера.

Да, это правда. Стефанчук рассматриваем в качестве основного (претендента – 24 канал),

– пояснил собеседник.

Кто такой Руслан Стефанчук? Это доктор юридических наук, адвокат, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины и экс-заместитель главного редактора юридического журнала "Право Украины". Стефанчук имеет опыт в политической жизни страны. Он работал помощником народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Анатолия Матвиенко, а также вице-премьера Степана Кубива. С 2019 года он занимает должность вице-спикера Верховной Рады.

Отставка Разумкова: все, что известно

Слухи о возможной отставке Разумкова с должности главы Рады начали появляться после того, как парламентарий отправил на рассмотрение Венецианской комиссии закон об олигархах.

Именно поэтому, мол, у Разумкова и возник конфликт с Давидом Арахамией. Впоследствии политики даже поссорились в прямом эфире.

Арахамия 30 сентября поручил выдать подписные листы для снятия Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Накануне Разумков рассказывал, что его возможной отставке обсуждают уже около 1,5 года.

Добавим, что для смещения Разумкова с должности нужно собрать 150 подписей парламентариев. Затем вопрос о кадровой замене спикера должен появится в повестке дня заседания Верховной Рады.

Возможны еще кадровые изменения

! Ранее Разумков заявил, что готов к отставке, но только если так решат народные депутаты. Сам он уходить с поста не собирается.

Источник заметил, что на выездном заседании "Слуги народа", которое должно состояться в начале октября в Трускавце, вряд ли будут рассматривать кадровые вопросы. А отставка главы Национального банка и генпрокурора Ирины Венедиктовой являются "слишком маловероятным сценарием".