ЕС получил письмо от Порошенко с критикой власти: Стефанчук говорит о безответственности политика

Бывший президент Украины Порошенко обратился к ЕС, отмечая, что действующая власть не выпускает оппозицию за границу. Это прокомментировал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, отмечая, что подписал командировку политику в определенный законодательством срок.

Стефанчук отреагировал обращение Порошенко в Брюссель, подчеркнув важность евроинтеграции для Украины. Он считает, что личные интересы не должны преобладать над национальными, – информирует 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Порошенко VS. Стефанчук: кто прав

Уточним, что Еврокомиссар по вопросам расширения получил и обнародовал письмо от Петра Порошенко с просьбой повлиять на ситуацию с невыездом оппозиции за границу.

Это крайняя и персональная безответственность человек, который знает, к кому он обратился, ставит свои личные вещи на одну чашу весов, вместе с тем, что есть для Украины евроинтеграция,

– утверждает спикер парламента.

Стефанчук также отметил, что был в командировке за границей, когда поступило обращение Порошенко с просьбой разрешить выезд. Он акцентировал, что после возвращения в Украину сразу подписал разрешение на поездку. Спикер выразил непонимание из-за действий Порошенко, который обратился к ЕС.

"На меня невозможно влиять какими-то листами или кляузами. Я приехал, я сразу подписал. И к тому же человек был проинформирован, что все будет подписано", – отмечает Стефанчук.

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Другой скандал – тот же вопрос

Недавно Петр Порошенко, пятый президент Украины, столкнулся с юридическим поражением в деле о запрете на его выезд за границу.