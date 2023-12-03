Стефанчук объяснил, почему не всех депутатов выпускают в командировку за границу

Глава Верховной Рады рассказал, почему не всем народным депутатам согласовывают командировку за границу. Руслан Стефанчук также назвал статистику командировок "Слуг народа" и "Европейской солидарности".

Ведь именно руководителя партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко 1 декабря не выпустили за границу и объяснили причины. Стефанчук разъяснил вопросы относительно поездок народных депутатов за границу.

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Что сказал Стефанчук о выезде депутатов за границу

Руслан Стефанчук заявил, что вернулся из важного визита в Европейский парламент, где стал свидетелем того, как национальный эфир наполнился "истерическим стоном отдельных народных депутатов по якобы произвольному ограничению их в командировках за пределы Украины и обвинениям руководства Верховной Рады Украины чуть ли не в узурпации международного трека".

Спикер Рады заверил, что Верховная Рада является единственным законодательным органом нашей страны. Кроме того, наш парламент в международных отношениях представляет председатель Верховной Рады Украины.

В свою очередь народные депутаты Верховной Рады:

могут участвовать в межпарламентской дипломатии, в частности, и путем получения командировки за пределы Украины. Это происходит по согласованию с главой Верховной Рады Украины;

с начала полномасштабного вторжения – нардепы должны быть готовы в любой момент собраться в нужном количестве и проголосовать за принятие решения.

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Глава Верховной Рады назвал статистику командировок депутатов

Руслан Стефанчук заявил, что по последним статистическим данным с 24 февраля 2022 года:

"Слуги народа", составляющие 235 нардепов (52,22% от состава парламента), получили согласование 53,24% командировок от общего количества командировок. То есть 4,23 командировки на одного народного депутата;

"Европейская солидарность", составляющая 27 нардепов (6% от состава парламента), получила согласование 9,74% от общего количества командировок. То есть выходит 6,7 командировки на одного депутата.

Указанные процентные цифры красноречиво свидетельствуют о манипулировании представителями этой фракции (говорится о "Европейской солидарности" – 24 Канал) фактами любого их притеснения. Не менее красноречивы и абсолютные цифры,

– заявил Руслан Стефанчук.

По словам главы Верховной Рады, Иванна Климпуш-Цинцадзе от "Европейской солидарности" была направлена в 31 командировку за пределы Украины, где с 648 дней войны 172 – находилась за границей. Она занимает третье место среди всех нардепов. В то же время ездили за границу и ее коллеги:

Ирина Геращенко – 19 командировок продолжительностью в 101 день и 19 место;

Артур Герасимов – 18 командировок продолжительностью 128 дней и 20 место;

Мария Ионова – 18 командировок продолжительностью в 93 дня и 21 место;

Алексей Гончаренко – 17 командировок продолжительностью 118 дней и 24 место.

В то же время Стефанчук заявил, что находится на 30 месте в рейтинге командировок.

Почему не всем депутата согласовывают командировку за границу

Руслан Стефанчук заявил, что отдельные депутаты начали определенные манипуляции и злоупотребления, почему считая, что каждое их желание уехать за границу в период действия военного положения должно быть безусловно одобрено руководством Рады, без учета целей, задач и оценки результатов этой поездки.

И это породило даже определенный жанр – "командировочные заявления народных депутатов",

– заявил спикер Рады.

По его словам, некоторые народные депутаты начали отмечать достаточно абстрактные причины, например:

"улучшение межпарламентских отношений";

участие в непонятных конференциях, симпозиумах, форумах, "межпартийных посиделках", кое-где мало связанных с межпарламентской деятельностью;

даже отмечали участие в спектаклях или спортивных мероприятиях.

Еще одни пытались завысить количество дней пребывания в командировке, увеличивая их существенно по сравнению с предстоящей мерой. А некоторые народные депутаты, которые сегодня активно жалуются на не выпуск их в командировку, подали мне недавно 4 – 5 последовательных командировочных за пределы Украины общей продолжительностью почти 20 (!) дней, которые должны были завершиться примерно к рождественским праздникам. Такое совпадение вызывает много вопросов,

– отметил Стефанчук.

По его словам, именно поэтому руководство Рады перешло к более тщательному рассмотрению командировочных заявлений за пределы Украины и иногда отказывало в согласовании некоторых "псевдокомандировок".

Отдельным видом командировок нардеп назвал депутатские "самоволки" на Мальдивы, обеды с собственной семьей в Лондоне, пребывание в Великобритании на политических тусовках, когда командировка была выписана в Эстонию.

"Поэтому, друзья, не пытайтесь отдельно вывезти в страны ЕС себя, любимого (любимую). Не пытайтесь отдельно вывезти в страны ЕС своих детей и родных. Напрягитесь и сделаем все, чтобы мы вместе смогли ввести Украину в ЕС", – сказал Стефанчук.