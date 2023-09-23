Нескольких нардепов лишили зарплаты: Стефанчук назвал причины
Источник:"Радио Свобода"
Некоторые депутаты Верховной Рады не получают зарплату. Спикер парламента назвал их фамилии.
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что некоторые нардепы не получают заработную плату. Он назвал 5 фамилий и объяснил, почему у них забрали депутатскую зарплату.
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Почему у нардепов забрали зарплату
Как пояснил Стефанчук, некоторые народные депутаты не появляются на заседаниях Верховной Рады. Поэтому из-за "прогулов" их лишили зарплаты.
Речь идет об Анжелике Лабунской из "Батькивщины", Сергее Шахове (депутатская группа "Доверие"), Игоре Палице и Степане Ивахиве (оба из депутатской группы "За Будущее"). Также в список "прогульщиков" попал Федор Христенко из запрещенной "ОПЗЖ".
Спикер Верховной Рады заявил, что направляет по регламенту этим нардепам письма с требованием являться на заседания. В то же время он не уточнил, кто из этих народных избранников находится за границей.
Стефанчук заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину более 10 нардепов находятся вне границ нашей страны. По его словам, Рада сделала все для того, чтобы эти люди сложили свои полномочия предусмотренным Конституцией способом.
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