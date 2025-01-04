На въезде в Покровск восстановили стелу, которая была разрушена российским обстрелом

В результате российского обстрела 2 января в Покровске была повреждена стела. Работникам коммунальной службы удалось восстановить ее и установить при въезде в город.

Начальник городской военной администрации Сергей Добряк рассказал, что установку более легкой стелы провели 4 января. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Донбасс.

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Что известно об установлении стелы в Покровске

Сейчас в Покровске идут тяжелые бои, город постоянно обстреливается. Однако, по словам Добряка, работы по установке стелы продолжались в течение одного дня.

Установка стелы при въезде в Покровск / Фото Суспільне Донбас

Напомним, что 2 января на въезде в Покровск была разрушена желто-синяя стела с названием города. По словам военнослужащего 68 бригады ВСУ Павла Вышебабы, военные увидели разрушения, когда ехали на задание.

Букву "П" с надписи названия "Покровск" отбросило к дороге. Как рассказал Вышебаба, он остановился и положил букву в багажник. Военный считает, что этот фрагмент должен стать артефактом в "будущем музее российско-украинской войны".