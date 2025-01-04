Начальник міської військової адміністрації Сергій Добряк розповів, що встановлення легшої стели провели 4 січня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Донбас.

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Що відомо про встановлення стели в Покровську

Наразі у Покровську точаться важкі бої, місто постійно обстрілюється. Проте, за словами Добряка, роботи зі встановлення стели тривали впродовж одного дня.

Встановлення стели при в'їзді в Покровськ / Фото Суспільне Донбас

Нагадаємо, що 2 січня на в'їзді до Покровська було зруйновано жовто-синю стелу з назвою міста. За словами військовослужбовця 68 бригади ЗСУ Павла Вишебаби, військові побачили руйнування, коли їхали на завдання.

Літеру "П" з напису назви "Покровськ" відкинуло до дороги. Як розповів Вишебаба, він зупинився та поклав літеру в багажник. Військовий вважає, що цей фрагмент повинен стати артефактом у "майбутньому музеї російсько-української війни".